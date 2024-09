L1 ‍: Un premier entraîneur en grand danger

Dans : MHSC.

Par Corentin Facy

Lanterne rouge de Ligue 1 avec un point seulement en quatre matchs, Montpellier doit vite redresser la barre, sans quoi Michel der Zakarian pourrait être remercié par son président Laurent Nicollin.

Balayé par Rennes ce week-end (3-0), Montpellier n’y arrive décidément pas en ce début de championnat. Avec un seul petit point en quatre matchs, le MHSC est actuellement dernier de Ligue 1 et son entraîneur Michel der Zakarian se retrouve déjà en grand danger. Dans son édition du jour, L’Equipe confirme la tendance et nous apprend que le coach de 61 ans pourrait se retrouver grandement menacé en cas de contre-performance face à Auxerre ce week-end, un concurrent direct pour le maintien qui éprouve lui aussi de grosses difficultés en ce début de saison (3 défaites, 1 victoire). Preuve que Michel der Zakarian est sur un siège éjectable, des premiers noms sont évoqués pour lui succéder dans les colonnes du quotidien national.

Michel der Zakarian sur la sellette

Entraîneur intérimaire de l’OM la saison dernière, Jean-Louis Gasset avait annoncé la fin de sa carrière et pourtant, son nom est de nouveau évoqué comme ceux de Philippe Montanier, sans club depuis son départ de Toulouse, de Sabri Lamouchi ou encore de Jocelyn Gourvennec, qui avaient tenté leur chance pour obtenir le poste de sélectionneur des Espoirs avant Thierry Henry, en vain. Au-delà des noms, un portrait-robot du potentiel successeur de « MDZ » a été dressé en interne : il doit être Français, libre et bien connaître le championnat de Ligue 1. La question est maintenant de savoir jusqu’à quand Laurent Nicollin va maintenir sa confiance en Michel der Zakarian, et si une victoire de Montpellier contre Auxerre dimanche à 17 heures redonnerait du crédit au coach héraultais pour plusieurs semaines. Revenu à Montpellier en février 2023 après un passage à Brest, Michel der Zakarian a rarement été contesté à ce point, et il sait qu’il joue très gros dans les jours à venir s’il ne veut pas devenir le plus entraîneur limogé lors de cette saison 2024-2025.