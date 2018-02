MHSC : Le coup de coaching gagnant signé Der Zakarian

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel Der Zakarian (entraîneur du MHSC après la victoire contre Angers) : « C’est une victoire très importante. En février, on va affronter des équipes à notre niveau et il faut prendre des points, chose que nous n’avons pas toujours su faire durant la phase aller. On a eu 30 premières minutes difficiles, il fallait changer quelque chose et mettre plus de monde au milieu. Ce changement n’a pas de rapport avec la prestation de Nicolas Cozza. On a bien réagi ensuite en égalisant et, au fil du match, on a su prendre le dessus sur cette équipe d’Angers et trouver les décalages. Je suis vraiment satisfait de notre réaction, du contenu et du résultat. »