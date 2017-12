MHSC : Encore un 0-0 face à l'OL ? Hilton donne un sérieux indice

Dans : MHSC, OL, Coupe de la Ligue, Coupe.

Meilleure défense de Ligue 1, Montpellier retrouve Lyon mercredi soir en 8es de finale de la Coupe de la Ligue, trois semaines après le match nul entre les deux équipes au Groupama Stadium en championnat (0-0). Malgré le turn-over annoncé, Bruno Génésio devrait aligner une équipe compétitive avec du talent offensif. Capitaine du MHSC, Vitorino Hilton craint beaucoup les attaquants rhodaniens. Avant la rencontre, le Brésilien a prévenu tout le monde : il va falloir penser à défendre (comme d’habitude) avant de penser à attaquer pour avoir une chance de l’emporter.

« Si on ne prend pas de but, on aura une grande chance de les éliminer, alors il faut être sérieux comme on l’a été là-bas. On va essayer de se qualifier dans les 90 minutes pour éviter d'aller aux tirs au but » a confié le n°4 du Montpellier, qui pourrait être laissé au repos par Michel der Zakarian pour cette rencontre. À moins que que l’ancien coach du FC Nantes ne surprenne son monde en jouant cette compétition à fond et en alignant sa meilleure équipe mercredi soir à La Mosson…