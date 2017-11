MHSC : Der Zakarian attend plus de son Montpellier

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel Der Zakarian (entraîneur de Montpellier après le nul concédé contre Amiens) : « On doit faire mieux dans l’utilisation du ballon en première mi-temps où on a manqué de justesse dans les transmissions. On a fait une bonne demi-heure en fin de match mais on n’a pas su conserver le score acquis après le but de Giovanni Sio, c’est dommageable. On a été moins performant dans la récupération et la tenue du ballon. Sur la dernière demi-heure c’était mieux là-aussi. On aura évidemment espéré mieux qu’un point en 2 matchs consécutifs à domicile. A nous de continuer à travailler. »