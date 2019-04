MHSC : Andy Delort n'ira pas à l'OM, c'est clair et net

Dans : MHSC, Mercato, OM.

Pour venir renforcer l'attaque de l'Olympique de Marseille la saison prochaine, le nom d'Andy Delort a été parfois évoqué ces derniers semaines, d'autant que lorsque la question de l'OM était évoquée, le buteur de Montpellier réclamait « un joker » afin de ne pas avoir à prendre position. Mais ce lundi, en conférence de presse, Andy Delort a clairement fait savoir que son avenir était au MHSC et qu'il n'avait nullement l'intention d'être transféré lors du marché des transferts 2019.

Une mise au point très ferme de celui qui a marqué 13 buts cette saison en Ligue 1, soit autant que Neymar, Moussa Dembele ou bien encore...Florian Thauvin. « Je sais exactement ce que je vais faire au mercato, je vais rester ici. L'option d'achat a été levée. Je reste à Montpellier, je m'y sens bien et j'ai encore des objectifs à remplir ici », a précisé Andy Delort, nullement décidé à quitter un club où il s'est durablement relancé, ce qui ne lui était pas arrivé depuis pas mal de temps. Exit donc l'Olympique de Marseille et d'éventuels autres prétendants, l'attaquant de 27 ans va se consacrer à Montpellier et peut-être à la sélection d de l'Algérie pour qui Andy Delort est décidé à jouer.