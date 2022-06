Arnaud Nordin quitte l'ASSE et signe à Montpellier

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Le club de Montpellier a officialisé ce lundi la signature d'Arnaud Nordin, le jeune milieu de terrain qui jouait à l'AS Saint-Etienne, club où il avait été formé.

« Les fidèles supporters montpelliérains n’ont sans doute pas oublié son but contre le MHSC le 5 février dernier… C’était contre l’AS Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Cinq mois plus tard, Arnaud Nordin s’apprête à changer de camp et à enfiler le maillot du club pailladin, dont il est devenu aujourd’hui la seconde recrue estivale 2022. Mais ne croyez-pas pour autant que la cellule de recrutement montpelliéraine – le Directeur Sportif Bruno Carotti en tête – s’est uniquement fié à ce but précis pour enrôler notre nouvelle recrue. Agé de 23 ans, Arnaud Nordin coche de nombreuses cases du profil recherché par les décideurs montpelliérains. S’il est encore jeune, Arnaud possède déjà une solide expérience de la Ligue 1 puisqu’il a déjà disputé 120 matchs dans l’élite du football français pour 14 buts inscrits. Son profil de joueur technique, rapide et percutant, capable de jouer sur un côté ou en position de 2ème attaquant en fait aussi un atout précieux par sa polyvalence. Ajoutez-y le fait qu’il était libre, et vous comprendrez pourquoi la venue d’Arnaud Nordin avait tout d’une très belle opportunité », explique le club héraultais dans un communiqué.