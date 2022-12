Zidane, Henry et Mbappé dépassés, Ben Seghir est pressé

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un doublé à Auxerre (victoire 3-2) mercredi, Eliesse Ben Seghir a marqué les esprits. A 17 ans, le milieu offensif de l’AS Monaco a battu des records de précocité. Même les plus grands joueurs de l’histoire de notre championnat sont dépassés.

Eliesse Ben Seghir se souviendra de sa première en Ligue 1. Lancé à la mi-temps du match à Auxerre mercredi, le milieu offensif a inscrit un doublé pour donner la victoire à l’AS Monaco. Un véritable exploit confirmé par les statistiques. Car à 17 ans et 315 jours, le frère du Marseillais Salim Ben Seghir (19 ans) est devenu le plus jeune joueur à s’offrir un doublé pour ses débuts en Ligue 1 depuis 75 ans ! Le Monégasque est aussi le deuxième plus jeune joueur à marquer deux buts pour l’ASM après un certain Thierry Henry (17 ans et 255 jours).

Eliesse Ben Seghir est aussi le premier sur cette période à réussir cette performance avant ses 18 ans (17 ans et 10 mois) 👶✨ ! #CelebrationWeek #AJAASM pic.twitter.com/nwxCfZy3SG — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 28, 2022

Même le phénomène Kylian Mbappé n’a pas fait mieux, lui qui avait attendu ses 18 ans et 41 jours pour inscrire son premier doublé. C’est dire la précocité d’Eliesse Ben Seghir qui n’a pourtant pas impressionné son entraîneur Philippe Clement. « Je ne veux pas faire le rabat-joie mais je ne suis pas surpris par sa réussite, a tempéré le Belge après la rencontre. C'est un garçon qui prend ses responsabilités, on le voit sur ses deux buts. On le voyait monter en puissance avec ses matchs de préparation. »

Les Monégasques savaient

« Mais ça reste quand même un truc de fou de mettre un doublé pour son premier match en L1 », a quand même glissé Philippe Clement, dont le vestiaire savait aussi la pépite capable de ce genre d’exploit. « On est fiers de lui, parce qu'il fait également ça à l'entraînement, a raconté le défenseur central Malang Sarr. Il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas honte d'essayer et il sait prendre des initiatives. À ce poste-là, à cet âge-là... C'est vraiment fort, tous les jeunes ne sont pas capables de faire ça et il en est récompensé ! » Nouveau talent du championnat, Eliesse Ben Seghir ne sera plus perçu de la même manière chez les défenseurs.