Roulé par l’OL, Monaco le regrette amèrement

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Depuis sa signature à l’été 2021, Jean Lucas ne s’est jamais imposé à l’AS Monaco. Sa situation ne s’est pas améliorée sous les ordres de Philippe Clement cette saison. A tel point que le club monégasque tente de pousser l’ancien flop de l’Olympique Lyonnais vers la sortie.

Il y a encore quelques années, l’AS Monaco était encensée pour sa capacité à dénicher des talents prometteurs. Un certain Luis Campos additionnait les bonnes pioches et permettait à la direction de réaliser d’énormes plus-values. Cette époque semble désormais lointaine puisque le club de la Principauté n’a plus la même réussite sur le marché des transferts. A l’été 2021 par exemple, les Monégasques avaient eu la mauvaise idée de miser 11 millions d’euros sur Jean Lucas.

Jean Lucas poussé vers la sortie

Le milieu de terrain sortait d’un prêt plutôt convaincant au Stade Brestois. Ce qui avait permis à l’Olympique Lyonnais de récupérer un montant aussi élevé pour son flop. Résultat, Jean Lucas n’est jamais parvenu à s’imposer à l'AS Monaco. Et le changement d’entraîneur n’avait rien changé en janvier dernier, lorsque Philippe Clement avait remplacé Niko Kovac. Cette saison encore, le Brésilien passe son temps sur le banc des remplaçants. L’ancien joueur de Flamengo n’a disputé que 10 matchs toutes compétitions confondues, pour seulement trois petites titularisations.

🔴⚪️ Jean Lucas qui peine à confirmer son potentiel depuis son arrivée à Monaco n'entre plus dans les plans de Philippe Clement.https://t.co/YrJVWBmBhl — RMC Sport (@RMCsport) December 15, 2022

Du coup, la radio RMC n’étonne personne en affirmant que Monaco souhaite pousser Jean Lucas vers la sortie cet hiver. Au-delà de ses performances décevantes, le milieu de 24 ans, avec Guillermo Maripan (Chili), Vanderson (Brésil) et le Japonais Takumi Minamino, occupe l’une des quatre places d’extra-communautaire autorisées par la Ligue de Football Professionnel. Son départ permettrait à l’ASM de recruter son compatriote Danilo (21 ans). Selon le journaliste brésilien Jorge Nicola, les Monégasques espèrent compenser la sortie de Jean Lucas avec l’arrivée du milieu de Palmeiras. Encore faudrait-il qu’au moins un club se manifeste pour l’indésirable.