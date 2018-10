Officiel : Thierry Henry nommé entraîneur de l'AS Monaco jusqu'en 2021

Dans : Monaco, Ligue 1.

Dans un communiqué, l'AS Monaco a officialisé ce samedi matin la nomination de Thierry Henry au poste d'entraîneur. L'ancien joueur du club de la Principauté s'installe pour trois ans aux commandes de Monaco.

« L’AS Monaco annonce la nomination de Thierry Henry au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle. Il s’engage pour trois saisons, jusqu’en juin 2021.

Thierry Henry, 41 ans, prendra les commandes du groupe lundi. Il sera accompagné par Joao Carlos Valado Tralhao, entraîneur des U23 du Benfica Lisbonne, et Patrick Kwame Ampadu, entraîneur à l’Academy d’Arsenal », indiqué l’AS Monaco.

Pour Vadim Vasilyev, la venue de Thierry Henry est une bonne nouvelle pour le club du rocher : « Sa connaissance du football, sa passion du jeu, son exigence du plus haut niveau et son attachement à nos couleurs font de sa nomination une évidence. Thierry est à la fois conscient de la tâche qui l’attend et impatient de débuter dans ses nouvelles fonctions. Il peut compter sur notre confiance et tout notre soutien pour apporter une nouvelle dynamique à l’équipe et mener à bien sa mission. »

De son côté, Thierry Henry est lui aussi très heureux de se lancer dans cette aventure : « En premier lieu je remercie l’AS Monaco de me donner l’opportunité d’entraîner l’équipe de ce club si particulier pour moi. Je suis à la fois très heureux de revenir à l’AS Monaco et extrêmement déterminé à relever les défis qui nous attendent. J’ai désormais hâte de rencontrer les joueurs pour commencer à travailler tous ensemble. » Thierry Henry sera pour la première fois sur le banc de Monaco lors du déplacement à Strasbourg le samedi 19 octobre prochain.