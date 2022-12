Monaco se sert du Mondial pour éjecter un flop

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Depuis sa signature à l’été 2021, Ismail Jakobs ne s’est jamais imposé à l’AS Monaco. Son transfert n’est pas une grande réussite pour le club de la Principauté, qui pourrait tout de même s’en sortir grâce aux performances de l’international sénégalais au Mondial 2022.

C’est un peu la magie de la Coupe du monde. En difficulté dans leurs clubs respectifs, certains joueurs parviennent à briller pendant la plus prestigieuse des compétitions, et à relancer leur carrière en l’espace de quelques semaines. On peut citer l’exemple du milieu offensif ghanéen Mohammed Kudus, remplaçant à l’Ajax Amsterdam, mais très convoité après ses bonnes performances au Qatar. Ou celui d’Ismail Jakobs qui parvient à tirer son épingle du jeu avec le Sénégal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par IZO (@ismailjakobs)

Le latéral gauche de 23 ans a en effet rendu des copies plutôt intéressantes contre le Qatar (3-1) et l’Equateur (2-1). Suffisant pour attirer l’attention dans son pays natal. Selon les informations de Sport Bild, le natif de Cologne intéresse le Bayer Leverkusen, le Borussia Mönchengladbach et l’Eintracht Francfort. Lui qui n’a pourtant pas marqué les esprits avec l’AS Monaco. Depuis sa signature à l’été 2021, le latéral capable d’évoluer au poste d’ailier ne s’est jamais imposé. Cette saison, Ismail Jakobs a seulement débuté cinq matchs toutes compétitions confondues.

Monaco ne le retiendra pas

C’est dire à quel point l’international sénégalais n’a pas les faveurs de l’entraîneur Philippe Clement, qui lui préfère le Brésilien Caio Henrique. Un sacré flop pour le club de la Principauté qui avait misé sept millions d’euros pour son transfert en provenance de Cologne. Ses prestations au Qatar permettront peut-être à l’ASM de rattraper son erreur, surtout si son joueur devait à nouveau briller face à l’Angleterre dimanche (20h) en huitièmes de finale. Ce serait l’occasion pour Ismail Jakobs de rebondir alors que la FIFA ne l’a autorisé à défendre les couleurs du Sénégal qu’au tout dernier moment.