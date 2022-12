L’OL et le PSG craquent pour une révélation du Mondial

Très en vue avec le Ghana pendant la Coupe du monde 2022, Mohammed Kudus ne manque pas d’admirateurs en Europe. Le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam plaît beaucoup en Angleterre, mais aussi en Ligue 1 puisque l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain font partie de ses récents admirateurs.

Quoi de mieux que la Coupe du monde pour se montrer ? De belles performances dans l’une des compétitions les plus suivies peuvent changer le cours d’une carrière, et pourquoi pas celle de Mohammed Kudus ? Il y a encore quelques semaines, on ne peut pas dire que le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam était une grande attraction sur le marché des transferts. Mais depuis, l’international ghanéen a brillé au Qatar, notamment avec un doublé inscrit contre la Corée du Sud (3-2) lundi.

De quoi augmenter sa cote de popularité. Car selon les informations de 90min, ça se bouscule un peu partout en Europe pour Mohammed Kudus. En plus de Liverpool, qui le suivait déjà avant le Mondial 2022, la source ajoute Arsenal, Tottenham, Newcastle et Everton à la liste de ses prétendants en Premier League. Mais ce n’est pas tout. Le Borussia Dortmund, Naples et l’Atlético Madrid ont aussi été bluffés par ses récentes prestations au Mondial, tout comme l’Olympique Lyonnais ainsi que le Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Barça director Cruyff: "We've been tracking Mohamed Kudus for more than one year. We can't say now that Barça want Kudus... but he's attracting interest", told RAC 1. 🚨🔵🔴 #FCB



"He's scoring goals and in Holland they discuss a lot about his position, so yes - I know him well". pic.twitter.com/QjDmmYIrWp