Monaco : Les Ferrari, il n'y a pas que ça dans le parking monégasque

Dans : Monaco, Ligue 1.

Connu pour la douceur de son climat, mais également de ses taxes, Monaco est une ville où les voitures de luxe sont nombreuses. Et forcément, on soupçonne souvent les footballeurs de l'ASM de profiter de cette situation privilégiée pour se la couler douce et d'afficher ostensiblement un luxe à la hauteur de la Principauté de Monaco. Mais cette image est balayée d'un revers de la main par Andrea Raggi, arrivé en 2012 et qui a donc connu la Ligue 2 sous le maillot de l'AS Monaco.

Dans Aujourd'hui en France, le défenseur monégasque se défend de vivre comme un milliardaire. « Une Ferrari ? Tu plaisantes ! Ma voiture, une Smart, est de 2007, tant qu’elle tient, je ne changerai pas. Ce serait gaspiller. Le bon Dieu m’a donné la chance d’être footballeur mais je connais la valeur de l’argent. Quand j’ai quitté mes parents pour signer à Empoli, j’avais 14 ans et je n’avais pas de sponsors, mes parents m’achetaient mes chaussures. Aujourd’hui, je les aide tous les mois et je le ferai jusqu’à la fin de mes jours », explique Andrea Raggi, histoire de démentir l’image qui colle parfois à la peau des footballeurs monégasques. Pas la peine de chercher sa Ferrari à Monaco...