Monaco : Kovac déterre une piste à 30 ME du PSG

Auteur d’une saison époustouflante, Monaco tentera de se renforcer lors du prochain mercato afin d’être compétitif en coupe d’Europe.

En attendant de savoir si l’ASM sera qualifiée pour l’Europa League ou la Ligue des Champions, Niko Kovac et Paul Mitchell commencent à s’activer dans l’optique du mercato. Et à en croire les informations obtenues par Sky Sports, un attaquant ciblé par le PSG l’été dernier figure dans la short-list de Monaco en la personne de Matheus Cunha, l’attaquant du Hertha Berlin. Auteur de sept buts et six passes décisives cette saison en Bundesliga, le Brésilien de 21 ans avait été associé avec insistance au Paris Saint-Germain, qui avait finalement jeté son dévolu sur Moise Kean dans les ultimes heures du mercato estival.

Son profil plaît beaucoup à Niko Kovac, qui voit en Matheus Cunha un joueur potentiellement complémentaire à Kevin Volland et à Wissam Ben Yedder, selon le média britannique. Il faudra cependant composer avec une rude concurrence dans le dossier Matheus Cunha puisque Sky Sports affirme que deux autres cadors européens sont sur les rangs pour accueillir le Brésilien du Hertha Berlin : l’Atalanta Bergame et Naples, deux clubs qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Autant dire que pour l’AS Monaco, une qualification pour la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine sera indispensable afin de caresser l’espoir de recruter Matheus Cunha, estimé à 32 ME par Sky Sports après avoir été recruté pour 18 ME en provenance de Leipzig en 2020. Un dossier que le PSG continuera de suivre d’un œil, même si la priorité de Leonardo est plutôt de conserver Moise Kean en attaque…

Sky sources: Matheus Cunha could leave @HerthaBSC in the summer. Leeds is following the player closely for months already. There is also interest from France (Monaco) and Italy (Napoli, Atalanta). Hertha would sell for the right price (30m€) #TransferUpdate pic.twitter.com/IrFF4OtL5Z