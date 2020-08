PSG : Un gros buteur au mercato, Paris n’a pas l'argent

Dans : PSG.

Dès la fin du Final 8 de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’activera afin de renforcer son effectif au mercato.

On le sait, Leonardo souhaite recruter quatre joueurs cet été : un défenseur central, un latéral droit, un milieu défensif et un attaquant afin de compenser numériquement le départ d’Edinson Cavani. A ce poste, le nom de Matheus Cunha (Hertha Berlin) a circulé mais selon les informations de L’Equipe, le PSG ne pourra viser guère mieux cet été. Et pour cause, le quotidien national dévoile que Mauro Icardi n’a pas trop de soucis à se faire pour sa place l’an prochain, Paris n’ayant tout simplement pas les moyens financiers de recruter un attaquant confirmé de classe internationale.

« Le rendez-vous face à l'Atalanta Bergame est le meilleur moment de se réveiller pour Icardi et ainsi prouver au directeur sportif brésilien qu'il ne s'est pas trompé en le recrutant » note Damien Degorre dans les colonnes du journal, avant de poursuivre. « Il vaudrait mieux d'ailleurs, parce que le marché des avant-centres est devenu compliqué cet été et le PSG n'aura pas les moyens de dénicher une doublure capable de réellement concurrencer l'Argentin ». Le constat est clair, net et précis. Le Paris Saint-Germain ne sera pas en mesure de recruter un véritable rival à Mauro Icardi lors du prochain mercato. Une information qui tend à confirmer la piste Matheus Cunha, un jeune joueur en devenir mais qui ne débarquera pas dans l’immédiat comme un potentiel titulaire. Plus que jamais, la concurrence risque de se jouer uniquement entre Kylian Mbappé et Mauro Icardi l’an prochain. A moins que Thomas Tuchel ne maintienne un 4-4-2 qui permettrait aux deux hommes de jouer ensemble… quasiment sans doublure.