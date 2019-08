Officiel : Islam Slimani prêté à l'AS Monaco !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Dans un communiqué, l'AS Monaco a officialisé ce mercredi midi la signature d'Islam Slimani, lequel est prêté une saison avec option d'achat par Leicester.

« Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco, un grand club qui a pour ambition de lutter pour les premières places du championnat et de se qualifier pour les compétitions européennes. Je vais tout donner pour aider le Club à atteindre ses objectifs », a confié celui qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. Pour Oleg Petrov, la venue d'Islam Slimani est évidemment une bonne nouvelle. « C’est un attaquant puissant et un buteur qui a démontré ses qualités dans le championnat portugais et anglais notamment, mais aussi dans les compétitions internationales. Islam va renforcer notre potentiel offensif et saura également mettre son expérience au profit du groupe et des plus jeunes », s'est réjoui le vice-président directeur général de l'AS Monaco.