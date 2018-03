L1 : C’est bouclé, Monaco sera deuxième en pantoufles annonce Riolo

Dans : Monaco, Ligue 1, OL, OM.

Plus de Coupes d’Europe ni de Coupe de France, l’AS Monaco peut se concentrer sur les deux gros objectifs de sa fin de saison.

La finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, et surtout le sprint final en championnat. Une chose que l’effectif de Leonardo Jardim effectue avec aplomb et sérieux, à l’image de leur solide victoire face à Bordeaux ce vendredi soir (2-1). Pour Daniel Riolo, le club de la Principauté ne devrait pas connaître de nouveaux trous d’air et ainsi conforter sa deuxième place en fin de saison, sans même avoir besoin de forcer son talent.

« Et Monaco? Oui Monaco, c’est le dauphin quand même. Pas faux. Mais déjà qu’en temps normal, l’ASM, c’est tout en discrétion, là, c’est pas de velours. Vous avez vu le calendrier? Il reste un PSG/Monaco et la finale de la Coupe de la Ligue pour faire causer dans les bistros. Pour le reste, Monaco avance et finira deuxième en toute sérénité. On ne sait même pas si on les reverra un dimanche soir en "Prime" », a avancé le consultant de RMC, pour qui l’OL et l’OM peuvent toujours courir, le champion de France en titre sera le dauphin du PSG au soir de la 38e journée. A l’heure actuelle, difficile de lui donner tort.