ASM : Un flop à 25 ME, c’est l’exploit du mercato

Décevant depuis son arrivée à l’AS Monaco, Benjamin Henrichs (22 ans) semble parti pour bouger cet hiver. Et pas pour n’importe quel prix.

Moins inspirée sur le marché des transferts, l’AS Monaco a perdu sa capacité à réaliser d’énormes plus-values à la revente. Mais le club de la Principauté sait toujours vendre, la preuve avec le probable transfert à venir de Benjamin Henrichs. Pour rappel, le latéral droit capable d’évoluer au milieu de terrain avait été attiré en août 2018 pour 20 M€. A ce prix, autant dire que les Monégasques attendaient beaucoup de leur recrue. Mais seize mois plus tard, force est de constater que l’Allemand n’a jamais répondu aux attentes. Sous les ordres de l’entraîneur Leonardo Jardim, licencié la semaine dernière, Henrichs n’a disputé que cinq matchs de Ligue 1 cette saison.

On pouvait donc s’attendre à une sacrée perte financière pour Monaco. Eh bien pas du tout ! Aussi étrange que cela puisse paraître, l’ancien joueur du Bayer Leverkusen a conservé une belle cote en Allemagne. En effet, le Bayern Munich aimerait le relancer, mais proposerait uniquement un prêt. C’est pourquoi le Monégasque privilégie la piste menant au RB Leipzig, dont le coach Julian Nagelsmann l’a convaincu. Et qui serait prêt à miser 20 M€ sur son transfert, nous apprend RMC. L’offre paraît déjà très généreuse et pourtant, Monaco réclamerait 25 M€, histoire de réaliser une plus-value sur un flop…