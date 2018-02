ASM : Tielemans remercie l’OL pour le coup de pouce

Dans : Monaco, OL, Ligue 1.

Devancée par ses concurrents avant la 24e journée de Ligue 1, l’AS Monaco avait profité de la réception de Lyon pour se refaire une santé.

C’était pourtant mal parti lorsque les Monégasques étaient menés 0-2, ou après l’expulsion de Keita Baldé juste avant la mi-temps. Mais cela n’avait pas empêché les champions de France de s’imposer dans les dernières minutes (3-2), profitant d’un relâchement de leur adversaire. Un véritable tournant dans la saison selon Youri Tielemans qui remercierait presque l’OL pour ce déclic.

« Le but c’est de ne plus lâcher cette deuxième place. On va tout faire pour la conserver jusqu’au bout. Le match de Lyon nous a fait beaucoup de bien mentalement. Remporter ce match à la fin contre une équipe forte et un concurrente direct, ça nous a fait du bien », a reconnu le milieu polyvalent, pas certain que l’élimination de toutes compétitions européennes soit un avantage pour son équipe.

Tielemans et le calendrier de l’ASM

« Ne pas jouer la Coupe d’Europe est à double tranchant, a prévenu le Belge. Les équipes qui la jouent peuvent avoir un boost mental. Cela n’aura pas forcément d’incidence sur la course à la deuxième place. Chaque match sera difficile. À nous de rester concentrés. On a des objectifs à atteindre, à nous de faire le job et de remporter tous nos matchs. » Rappelons que Monaco possède un point d’avance sur Marseille et cinq sur Lyon.