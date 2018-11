ASM : Thierry Henry refuse d'enterrer ce joueur qu'il adore à Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

En grande difficulté depuis son arrivée à Monaco, Youri Tielemans ne s’est pas relancé malgré l’arrivée de Thierry Henry sur le banc.

Pourtant, le Belge connaît bien le meilleur buteur de l’histoire des Bleus pour avoir travaillé à ses côtés en sélection des Diables Rouges. Et c’est précisément car il sait de quoi Youri Tielemans est capable que Thierry Henry a refusé de l’enterrer, lorsqu’il a été invité à commenter cette situation délicate en conférence de presse. Selon le coach monégasque, tout n’est qu’une question de temps et de complémentarités à trouver entre les joueurs. Patience, donc…

« C’est vrai que depuis son arrivée, il a du mal à faire ce qu’on voit avec l’équipe de Belgique. Il faut travailler, lutter, chercher les bonnes paires. Il faut que ça vienne aussi un peu de lui. J’ai eu la chance de travailler avec lui en Belgique. C’est un joueur qui n’a pas peur, qui veut le ballon, qui a cette envie de jouer vers l’avant mais quand tu es dans une situation comme la nôtre ce n’est pas évident. On est là pour l’épauler, essayer de l’aider et le sortir de cette mauvaise phase » a expliqué Thierry Henry, qui n’accorde pas de passe-droit à Youri Tielemans, mais qui refuse au contraire de l’enterrer plus vite que les autres. Le principal intéressé appréciera.