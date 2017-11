ASM : Son transfert au PSG avorté, Fabinho ne s’en remet pas

Dans : Monaco, PSG, Mercato.

A l’image de sa prestation contre le RB Leipzig (1-4) mardi en Ligue des Champions, le Monégasque Fabinho est méconnaissable par rapport à la saison dernière. Et la raison est simple.

Quelques semaines plus tard, le Brésilien est toujours marqué par son mercato estival. Rappelons que le latéral droit reconverti milieu de terrain s’était mis d’accord avec ses dirigeants pour quitter l’AS Monaco, qui l’a finalement retenu alors qu’il pensait rejoindre le Paris Saint-Germain jusqu’à la dernière minute. Même s’il a refusé de partir au clash, ce dont l’entraîneur Leonardo Jardim se félicite, Fabinho ne cache pas sa frustration en interne, lui qui a probablement dit adieu au Mondial 2018 avec le Brésil.

« Son transfert raté et sa non-convocation en Seleçao ont forcément généré une certaine frustration, a expliqué Danil Benjamim, son ancien coach à Paulinia FC, dans L’Equipe. Il est reconnaissant envers Monaco, mais il est aussi très ambitieux et il voulait aller plus haut. Tout semblait réuni cet été. Ça ne s'est pas fait, l'équipe s'est affaiblie et il n'est toujours pas appelé par Tite, qui fait davantage confiance à des joueurs qu'il a déjà eus sous la main au Corinthians comme Renato Augusto et Fagner. Actuellement, ils sont devant Fabinho. » En croisant son ex-coéquipier Kylian Mbappé, mais aussi tous les internationaux auriverde du PSG, le milieu monégasque ne risque pas de tourner la page dimanche soir.