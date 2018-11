ASM : Rybolovlev fuit Monaco, le club bientôt en vente ?

Dans : Monaco, Ligue 1.

Impliqué dans une affaire de corruption active et de trafic d’influence, Dmitri Rybolovlev a été inculpé mercredi dernier en Principauté, et les conséquences pourraient être terribles pour le club dont il est propriétaire : l’AS Monaco.

En effet, le Journal Du Dimanche révèle que l’oligarque russe a profité du fait qu’il n’ait pas reçu d’interdiction de quitter Monaco pour rejoindre la Suisse en voiture samedi matin, et prendre ensuite un jet pour s'envoler vers Moscou. Et ce n’est pas à priori une visite de courtoisie dans son pays natal, puisque ses effets personnels ne sont plus dans son domicile monégasque, et que tout son personnel a reçu ses congés.

Un départ précipité alors que les ennuis judiciaires risquent de se prolonger pour Dmitri Rybolovlev. Et cela aura une conséquence inévitable pour l’AS Monaco, dont le palais princier s’attend à une mise en vente prochaine selon le JDD. Un avenir quasiment inévitable alors que la gronde monte comme rarement sur le Rocher à propos de cette affaire qui touche plusieurs personnalités influentes de la Principauté, et a déjà débouché sur des démissions et des inculpations d’anciens membres du gouvernement monégasque.