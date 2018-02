ASM : Rony Lopes est fier d'offrir une belle revanche contre l'OL

Dans : Monaco, Ligue 1, OL.

Rony Lopes, milieu de terrain de Monaco, après la victoire contre l'OL (3-2) : « Je suis très content. Cette performance est importante pour moi. On avait perdu contre eux deux fois cette saison, on a enfin gagné ! On l'a mérité. Le but de Baldé nous a relancé, après un mauvais début de match. 2-2 à la pause, c'était bon pour nous ! On a été solides par la suite. La lutte pour la deuxième place sera très serrée jusqu'à la fin... Et cette victoire est très importante. On est là, et on est content d’avoir gagné », a-t-il déclaré sur Canal +.