ASM : Raggi est cash, Monaco s'est plombé tout seul au mercato

Dans : Monaco, Ligue 1.

Présent ce vendredi en conférence de presse, à deux jours de la réception de Rennes, Andrea Raggi a clairement expliqué les difficultés de l’AS Monaco.

Toutes compétitions confondues, l'actuel 18e de Ligue 1 n’a plus gagné depuis près de deux mois, c’était à Nantes (1-3) lors de la 1ère journée de championnat. C’est dire à quel point la situation devient urgente. « On n'a jamais été dans une période comme celle-là », a avoué le défenseur polyvalent, qui cible tous les secteurs de jeu. « On n'est pas bien de tous les côtés, défense, milieu, attaque, a-t-il énuméré. Il faut s'améliorer très vite. J'ai confiance. » En effet, Raggi estime que l’effectif monégasque ne manque pas de qualité.

Mais selon lui, la jeunesse amenée cet été a affaibli l’ASM au niveau de l’état d’esprit. « Je trouve qu'on est plus faible dans la tête. Dès qu'on n'arrive pas à avoir un résultat, le problème c'est dans la tête, a regretté l’Italien. On a fait des changements cette saison dans l'effectif, comme l'an dernier, mais il faut attendre un peu avant que ça prenne. » Sans pour autant espérer une équipe capable de redevenir championne de France.

« La finale des finales »

« Les Mbappé, Lemar, Bernardo Silva, il faut les oublier. On a été champions mais on est une autre équipe aujourd'hui », a insisté Raggi, totalement focalisé sur la venue du Stade Rennais, une autre équipe en difficulté. « Il faudra être dedans. Il faudra 11 animaux sur le terrain, a prévenu le Monégasque. Une victoire avant la trêve nous ferait beaucoup de bien. C'est la finale des finales dimanche. » Malheur aux vaincus…