ASM : Pour remplacer Pogba, Man United veut un flop de Monaco

En Angleterre, les intentions de Paul Pogba ne font plus aucun doute : le milieu de terrain souhaite quitter Manchester United cet été.

En cause, la non-qualification pour la Ligue des Champions et l’incapacité de son équipe à prétendre au titre en Premier League. Reste à savoir si le club mancunien acceptera de négocier avec le Real Madrid et la Juventus Turin, les deux formations intéressées par son transfert. En tout cas, les Red Devils commencent à imaginer la vie sans Pogba. Au cas où le Français devait partir, MU étudierait des pistes pour le remplacer.

Le nom de sa priorité est encore méconnu, mais The Independent croit savoir que Youri Tielemans (22 ans) fait partie de la short-list. Il faut dire que le flop de l’AS Monaco, auteur d’une excellente moitié de saison en prêt à Leicester City, a fait grimper sa cote sur le marché anglais. A tel point que d’autres cadors comme Manchester City et Tottenham l’ont également suivi.

Tielemans poussé vers la sortie

Du coup, l’ASM a déjà prévu de vendre son milieu de terrain. « Dans le foot, il n’y a pas de certitude. Mais il y a peu de chances que je retourne à Monaco, a annoncé le Belge cette semaine. Nous sommes d’accord pour un transfert définitif. (...) J’ai été agréablement surpris par les clubs qui ont pris contact avec mon agent et mon entourage. » Deux ans après les 25 M€ investis sur Tielemans, Monaco espère récupérer 45 M€.