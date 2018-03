ASM : Pellegri opéré et out plusieurs semaines !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Ce lundi matin, l'AS Monaco a confirmé que Pietro Pellegri souffrait d'une pubalgie et que le joueur italien de 16 ans allait se faire opérer mardi. Le jeune attaquant, arrivé en provenance du Genoa lors du dernier mercato hivernal, sera absent environ six semaines précise le club de la Principauté. Ce week-end, Nice-Matin avait révélé le problème physique de Pietro Pellegri, affirmant que ce dernier souffrait déjà de ce souci en janvier dernier lorsqu'il avait signé son contrat, mais que l'AS Monaco tenait à l'engager en sachant qu'il était possible qu'une opération soit indispensable. Sous le maillot monégasque, Pietro Pellegri n'a pour l'instant joué que cinq minutes, c'était le 16 février dernier lors de la nette victoire de Monaco contre Dijon.