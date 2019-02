ASM : Monaco garde l'accent russe, Petrov succède à Vasilyev

Dans : Monaco, Ligue 1.

On connaissait Dallas et son univers impitoyable, mais ces dernières semaines la si paisible Principauté de Monaco est en train de s'offrir un épisode assez violent au sein de son club de football. Après avoir fait sauter Thierry Henry et quelques membres de son staff, Dmitri Rybolovlev a pris tout le monde de court en limogeant sans pitié Vadim Vasilyev, arrivé dans ses traces à l'AS Monaco. Et pour remplacer celui qui dirigeait son équipe de foot au quotidien, le milliardaire russe a choisi un autre de ses compatriotes en la personne d'Oleg Petrov, passionné de football, mais surtout très doué en matière de business.

Selon RMC, Oleg Petrov assistera ce samedi soir au match Monaco-Nantes avant d'être intronisé vice-président de l'ASM le 22 février prochain. Et le futur dirigeant du club de la Principauté s'est d'ores et déjà mis au travail en prenant des cours de français afin de pouvoir rapidement se plonger dans les dossiers de Monaco, et discuter avec ses homologues des autres clubs de Ligue 1.