ASM : Monaco en mode petit poucet contre le PSG, ce consultant y va fort

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

En clôture de la 13e journée de Ligue 1 ce dimanche soir, les joueurs du Paris Saint-Germain se déplacent à Monaco.

Une affiche entre les deux derniers vainqueurs du championnat de France qui paraît pourtant bien déséquilibrée. Et pour cause, l’équipe de Thierry Henry éprouve les pires difficultés à performer depuis le début de la saison et pointe à la 19e place du championnat, avec seulement 7 points. C’est dans ce contexte que Rolland Courbis n’a pas hésité à comparer Monaco à un petit Poucet en Coupe de France avant ce match très attendu. Quand on se souvient du parcours européen de l’ASM en Ligue des Champions il y a moins de deux ans, c’est tout de même peut-être légèrement exagéré…

« Sur un match, on le voit en Coupe de France des petits poucets qui arrivent à perturber l’ogre, on peut souhaiter ça, pourquoi pas. Mais, je suis inquiet pour Monaco. Le plus inquiétant ce ne sont pas les résultats de Monaco, ce sont les performances individuelles et collectives de cette équipe qui a l’air carrément perdu dans tous les sens » a lâché celui qui se fait surnommer Coach Courbis sur RMC Sport. Reste désormais à voir si les hommes de Thierry Henry seront capables de mettre l’énergie et l’agressivité d’un petit Poucet pour bousculer l’ogre parisien, qui n’a connu que la victoire en Ligue 1 cette saison.