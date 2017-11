ASM : Mauvaise nouvelle pour Lemar et Monaco

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Victime d'une charge d'Arslan lors du match entre Besiktas et Monaco ce mercredi à Istanbul, Thomas Lemar a été contraint de céder sa place dès la 25e minute, se plaignant d'une vive douleur à l'épaule. Selon Canal+, l'international tricolore de l'AS Monaco souffre d'une entorse acromio-claviculaire. Il est d'ores et déjà forfait pour le match de ce week-end contre Guingamp et ne pourra pas rejoindre l'équipe de France pour les deux matches amicaux contre l'Allemagne et le Pays de Galles, si du moins Didier Deschamps pensait faire appel à lui.