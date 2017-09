Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Sportivement, l'AS Monaco a préparé sereinement son match de Ligue des champions contre le FC Porto, mais dans les coulisses les révélations du JDD sur la situation de Dmitri Rybolovlev ont forcément fait du bruit. Au point même d'inciter le président monégasque à sortir de son mutisme pour dire que l'affaire qui le visait n'allait déboucher sur rien et que son départ de la Principauté n'était pas d'actualité.

Mais ce mardi, dans L'Equipe, on apprend que le Prince Albert est forcément très attentif à la situation de celui qui est soupçonné d'avoir bénéficié de l'aide illégale de personnalités bien placées afin d'avoir des infos sur une affaire qui l'oppose à un marchand d'art. Et le souverain serait même régulièrement alerté par des proches sur la réalité des faits. « Depuis décembre 2011, date à laquelle il a confié le destin de « son » club au milliardaire russe, le souverain monégasque est partagé. D’un côté, le Russe a sauvé l'ASM d’une relégation possible en National, puis il en a fait un champion de France et un demi-finaliste de la Ligue des champions. Sportivement c’est un triomphe, et le prince est à la fois fou de son club et pragmatique. De l’autre, la bonne société monégasque le met en garde depuis des années quant au côté sulfureux du « sauveur », jugé peu fréquentable et de plus en plus puissant en Principauté » écrit le quotidien sportif. Quoi qu'il en soit, le Prince Albert et Dmitri Rybolovlev ne pourront pas parler de tout cela ce mardi soir à l'occasion du match Monaco-Porto puisque le propriétaire de l'ASM est actuellement parti prendre des vacances aux Etats-Unis.