ASM : Le placard du Barça ou Monaco, il n’a pas hésité

Dans : Monaco.

Très peu utilisé au FC Barcelone cette saison, Jean-Clair Todibo ne manque pas de sollicitations. Mais le défenseur central ne compte pas bouger.

Déjà qualifié et certain de terminer premier du groupe, le FC Barcelone s’est présenté avec une équipe totalement remaniée sur le terrain de l’Inter Milan mardi. Cela n’a pourtant pas empêché les Blaugrana de s’imposer (1-2), notamment grâce à la solidité de Jean-Clair Todibo. Pour son tout premier match de Ligue des Champions, son troisième de la saison toutes compétitions confondues, le défenseur central de 19 ans a rendu une excellente copie face à Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. De quoi faire grimper sa cote déjà élevée sur le marché des transferts. En effet, le Français, absent des plans du coach Ernesto Valverde, n’est pas retenu par le Barça qui aimerait le transférer pour récupérer des liquidités.

Cela tombe bien, les clubs intéressés sont nombreux si l’on en croit Mundo Deportivo, qui révèle des offres transmises par le Milan AC, le Bayer Leverkusen, Watford, Southampton et l’AS Monaco. Mais il faut croire qu’un retour en Ligue 1 n’intéresse pas l’ancien joueur de Toulouse. Car selon le média catalan, Todibo refuse de quitter Barcelone cet hiver. Malgré son faible temps de jeu et la rude concurrence, le Guyanais s’estime capable de s’imposer dans les rotations de Valverde. A moins d’un message clair de la direction, le défenseur tricolore semble décidé à rester.