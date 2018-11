ASM : Joueurs mineurs recrutés ? Accusé, le club se défend !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Au cœur de la tempête depuis les révélations des Football Leaks, qui accusent le club d’avoir contourné la réglementation pour faire signer des joueurs mineurs, l’ASM a réagi.

Dans un bref communiqué, les dirigeants monégasques se défendent, affirmant ne jamais avoir triché avec les lois pour s’attacher les services de très jeunes joueurs. Surtout, l’état-major de Monaco affirme être à la disposition de la FFF et de la LFP, qui ont d’ores et déjà annoncé qu’ils allaient mener leur petite enquête dans les prochains jours.

« L’AS Monaco dément les informations parues dans un article de Mediapart ce mardi. Le club monégasque affirme qu’il respecte non seulement les lois applicables mais également les règlements des instances sportives nationales et internationales dans le cadre des recrutements de joueurs mineurs. Il se tient à la disposition de la FFF et de la LFP pour venir s’expliquer sur ses méthodes de recrutement » explique le club de la Principauté, bien décidé à prouver son innocence dans ce dossier qui ne fait rire personne dans le football français.