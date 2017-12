ASM : Jardim demande des recrues, et des bonnes, au mercato

Dans : Monaco, Mercato.

Demi-finaliste en titre de la Ligue des Champions, l’AS Monaco a payé le prix fort de son été dévastateur, où plusieurs de ses meilleurs joueurs ont pris la direction des grands d’Europe pour des sommes folles.

Malgré plusieurs paris sur le marché des transferts, la relève n’était pas au rendez-vous cette saison, et le club de la Principauté a terminé sa campagne européenne par une défaite 5-2 qui résume bien l’étendue du chantier. Pour Leonardo Jardim, le constat est évident, et l’entraineur portugais ne s’est pas caché derrière son petit doigt. Néanmoins, il a glissé une petite phrase qui en dit long sur les changements qu’il pourrait y avoir à Monaco cet hiver.

« Quand on prend cinq buts, quand tu fais une campagne aussi négative que la nôtre, il n'y a pas beaucoup d'enseignements positifs à tirer, a reconnu l'entraîneur portugais. Une chose au moins est claire : on n'était pas au niveau de cette compétition. Nous devrons analyser pourquoi et prendre les bonnes décisions en termes de recrutement », a confié l’entraineur de l’ASM, persuadé que ses dirigeants ne peuvent pas laisser l’équipe en l’état actuel, même s’il sera difficile de chambouler un effectif construit avec des jeunes joueurs qui doivent jouer pour progresser puis briller… afin d’être mieux vendus.