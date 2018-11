ASM : Critiquer Henry à cause du PSG, Rothen s'insurge

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Dans quelle galère Thierry Henry s’est-il embarqué ? Le champion du monde 1998 rêvait certainement mieux pour sa première expérience en tant qu’entraineur, même si cela pourrait lui forger un mental d’acier pour la suite. En tout cas, pour le moment, Monaco n’en finit plus de chuter et entre l’inefficacité, les mauvais résultats, les blessures, et l’humiliation face au PSG, cela fait beaucoup même pour un coach annoncé pour travailler sur le long terme. En plus de cela, les critiques commencent à tomber sur Thierry Henry, sur ses choix, ses déclarations, le manque d’envie de ses troupes et ses connivences un peu trop marquées avec les joueurs du PSG lors du dernier match. Chose que Jérôme Rothen, ancien de la maison monégasque, n’accepte clairement pas.

« Chacun son avis mais quand des consultants tiennent ce discours (sur le fait que Thierry Henry se soit éternisé à saluer les joueurs du PSG à la fin du match), ça m’emmerde. On a tous vécu des moments comme ça où c’est très compliqué, tu perds des matches, tu n’es pas bon. Tu n’as pas besoin d’avoir ton entraîneur avec toi pour te remettre une gueulante après le match, surtout à chaud. Au contraire, il vaut mieux l’éviter, tu prends ta douche, tu rentres chez toi et le lendemain, ne t’inquiètes pas, il a eu le bon discours. Il n’était pas satisfait de la performance et de l’état d’esprit des joueurs. Ça ne fait que six matches qu’il est là. Il n’a pas encore gagné, il a tenté des choses. Il est certainement déçu des performances et d’avoir 15 blessés. Il est aussi obligé de changer sa stratégie en termes de jeu. Quand tu joues le maintien, tu ne peux pas apporter ce que tu veux tactiquement et techniquement. C’est un état d’esprit commando et dans sa tête, il est dans ce mode de fonctionnement », a livré le consultant de RMC, pour qui les qualités de meneur d’hommes et de technicien de Thierry Henry ne peuvent pas déjà être remises en cause.