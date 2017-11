ASM : Une pépite à 15ME excite déjà Monaco au mercato

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Deuxième de Ligue 1 après 13 journées, l’AS Monaco semble avoir digéré la perte certains cadres comme Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko ou Kylian Mbappé au mercato.

Il faut dire que lorsqu’il est question de recruter, le club de la Principauté se trompe rarement. Doucement, des joueurs comme Stevan Jovetic, Keita Baldé ou encore Yuri Tielemans s’imposent dans le dispositif tactique de Leonardo Jardim. Toujours à la recherche de jeunes joueurs à très fort potentiel, les décideurs monégasques ont peut-être trouvé leur prochaine priorité.

Disponible à 15ME, mais...

A en croire les informations du média argentin Olé, Lautaro Martinez (20 ans) figure sur la short-list de l’AS Monaco pour l’été prochain. Attaquant du Racing Club en D1 argentine, le jeune attaquant s’est illustré ce week-end avec un but et une passe décisive dans le choc contre Boca Junior. Financièrement, le joueur est abordable puisque son club serait disposé à le vendre à 15ME. Néanmoins, Vadim Vasilyev sera confronté à une (très) rude concurrence dans ce dossier puisque quatre cadors européens sont également sur les rangs : Manchester United, Arsenal, l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund. Rien que ça. Mais dans ce style de dossier, Monaco a prouvé qu’il savait s’y prendre et griller la politesse à de grosses écuries…