ASM : Coup de tonnerre, Dmitry Rybolovlev pourrait lâcher l'AS Monaco !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Le ciel s'est subitement assombri ces derniers jours au dessus de l'AS Monaco et plus précisément de son président russe, Dmitry Rybolovlev. En effet, selon le Journal du Dimanche, le propriétaire du club de la Principauté a été très fermement prié de se tenir désormais à l'écart du Palais et du Prince Albert. Cela est la conséquence immédiate d'une sale affaire qui empoisonne Monaco.

En effet, afin d'obtenir des infos confidentielles sur l'avancée de l'enquête concernant ses ennuis judiciaires avec un marchand d'art, Dmitry Rybolovlev est soupçonné d'avoir graissé la patte du Garde des sceaux de la Principauté, lequel vient d'être limogé et fait désormais l'objet d'une « information judiciaire contre X pour trafic d'influence » après avoir été interpellé vendredi par la police monégasque. Ce dernier tenait informé en temps réel le président russe de l'ASM sur les événements en cours dans son dossier, et avait même fait interpeller et inculper le rival de Rybolovlev, ce qui forcément fait mauvais genre, d'autant plus qu'il ne serait pas le seul à avoir trempé dans cette histoire, d'autres noms de hauts responsables monégasques ayant été cités. Furieux de voir la tournure des événements, le Prince Albert aurait donc demandé à Rybolovlev de ne plus l'approcher de près ou de loin, afin de ne pas avoir à être mêlé à cette très sale affaire. « Ainsi mis au ban avec un scandale qui ne fait que prendre de l’ampleur, l’oligarque, qui n’a pas obtenu à ce jour la nationalité monégasque qu’il espérait en retour des efforts consentis en faveur de l’ASM, risque de jeter l’éponge et de quitter le Rocher », annonce le JDD. Actuellement parti prendre des vacances au Etats-Unis, le patron de l'AS Monaco n'a pas encore réagi à toute cette sombre affaire.