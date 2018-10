ASM : Comme Jardim, Henry devra avaler la pilule au mercato

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Aux côtés du nouvel entraîneur Thierry Henry lors de sa présentation, Vadim Vasilyev a lui aussi été interrogé par les médias.

Le vice-président de l’AS Monaco a pu saluer le travail de son ancien coach Leonardo Jardim. Et vanter les compétences du Français qui devra travailler dans les mêmes conditions. En effet, le club de la Principauté ne changera pas de politique et continuera de vendre ses joueurs au meilleur prix. « Nous sommes convaincus que notre projet est le bon, a confirmé Vasilyev. Il fonctionne, il suffit de regarder les résultats de ces dernières années. »

Comme son prédécesseur, Thierry Henry sera donc confronté à des coups durs au mercato. Mais que l’ancien attaquant se rassure, l’ASM n’attend pas de miracle dès cette saison. « Nous n'avons pas fixé d'objectif à Thierry Henry. En étant 18e au classement aujourd'hui, c'est difficile de fixer un objectif. Il faut déjà sortir de la zone rouge, a confié le dirigeant russe. Mais on ne pense pas à la fin de saison, on pense seulement à sortir de cette situation difficile. » Avant son déplacement à Strasbourg samedi soir, Monaco n’a plus gagné depuis la 1ère journée de Ligue 1 à Nantes (1-3).