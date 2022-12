Monaco enchaîne les miracles au mercato

Longtemps réputée pour sa capacité à réaliser d’énormes plus-values, l’AS Monaco n’a pas perdu la recette. Après le gros transfert du milieu Aurélien Tchouaméni au Real Madrid cet été, le club de la Principauté va récidiver avec Benoît Badiashile, attendu à Chelsea dans le cadre d’une opération importante.

L’AS Monaco va encore se remplir les poches. Sauf revirement de situation, Benoît Badiashile s’apprête à rejoindre Chelsea pendant le mercato hivernal. Une tendance confirmée par le média Foot Mercato, dont les sources relayent la confiance des Blues sur ce dossier. Les négociations ne seraient pas encore tout à fait terminées mais l’opération est annoncée en très bonne voie. Le défenseur central de l’AS Monaco, malgré l’intérêt de Manchester United, serait intéressé par le projet londonien et attendrait la conclusion du deal. On parle d’un transfert imminent à 40 millions d’euros !

Chelsea are close to complete their third 2023 signing after Fofana and Andrey Santos: deal at final stages for Benoît Badiashile, all parties feel it will be done soon. 🚨🔵 #CFC



‘Final bits’ now and then here we go expected. Personal terms in place, Badiashile wants Chelsea. pic.twitter.com/H2OIBhasha