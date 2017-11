ASM : Ce scénario de fou auquel Pierre Ménès ne croit pas

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Toujours à l’arrêt ou presque en Ligue des Champions, l’AS Monaco ne compte que deux points en quatre matchs.

Un total bien évidemment insuffisant pour continuer l’aventure. Les champions de France n’ont donc pas le choix, il faudra terminer la poule par deux victoires contre Leipzig et Porto, et espérer des résultats favorables dans le même temps. Pas forcément injouable vue la belle prestation réalisée par les hommes de Leonardo Jardim mercredi à Besiktas. Mais ce match nul obtenu, ou concédé, en Turquie ne sera pas suffisant selon Pierre Ménès, qui note l’amélioration mais ne voit pas l’ASM passer.

« Il y a parfois une grande différence entre la qualité de la prestation et le résultat. À l'occasion de cette quatrième journée, Monaco a fait de loin son meilleur match européen de la saison. Mais malheureusement, ça n'a pas suffit pour obtenir mieux qu'un match nul qui ne fait pas les affaires des Monégasques. Même s'ils battent Leipzig et qu'ils créent l'exploit à Porto, ils n'auront que huit points. Est-ce que ce sera suffisant pour se qualifier ? J'en doute. Mais sur ce qu'ils ont montré ce soir, ils ont clairement les moyens de gagner ces deux dernières rencontres », a expliqué le consultant de Canal+ sur son blog. En effet, Monaco ne peut plus revenir sur Besiktas, et doit désormais espérer que les Turcs empêcheront Porto de s’imposer lors de la prochaine journée pour avoir une finale au stade du Dragon lors de la dernière journée.