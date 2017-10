Dans : Monaco, Mercato.

Après Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko et Kylian Mbappé, un autre joueur important de l’AS Monaco était proche de la sortie cet été.

Autant convoité que ses anciens coéquipiers cités, Thomas Lemar avait une double opportunité de traverser la Manche pour évoluer en Premier League. Et pas n’importe où puisque le milieu offensif faisait l’objet d’une lutte entre Arsenal et Liverpool en toute fin de mercato. Finalement, les deux dossiers ont capoté, ce qui n’a pas du tout affecté le principal intéressé. Présent à Clairefontaine avec l’équipe de France à ce moment, le Monégasque a vécu le sprint final sans pression.

« Tout ce qui s'est passé avant n'est plus dans ma tête. Je suis juste concentré sur ma saison avec Monaco. C'était agité, mais de mon côté j'étais plutôt peinard, a raconté Lemar en conférence de presse. Vu que j'étais plus concentré sur la sélection, je ne voyais pas trop tout ce qui se passait. C'est flatteur et si je veux qu'ils (les grands clubs, ndlr) soient encore là lors des mercatos qui viennent, c'est à moi de continuer à travailler. » Rappelons que le vice-président Vadim Vasilyev a déjà ouvert la porte à son départ l’été prochain.