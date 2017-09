ASM : Arsenal était trop fort, il a choisi Monaco au mercato

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Grand espoir du football belge, qui n’en manque pas, Youri Tielemans est arrivé à Monaco avec une très flatteuse réputation, puisqu’il était à seulement 20 ans un titulaire et même capitaine à Anderlecht.

Forcément, le Diable Rouge avait des courtisans sur le marché des transferts, mais très rapidement et fidèle à ses habitudes, l’AS Monaco a bouclé l’arrivée du prometteur milieu de terrain, grillant ainsi Arsenal. Une perspective qui a convaincu Tielemans, qui a confié dans le Mirror qu’il ne se voyait de toute façon pas forcément s’imposer au sein du club londonien.

« Je savais qu’il n’y aura pas beaucoup de changements au milieu de terrain à Arsenal. Les dirigeants voulaient garder les mêmes joueurs avec pour ambition de jouer le titre en Premier League. Je devais être honnête avec moi-même et regarder les milieux qu’ils ont dans leur effectif. Ce sont des joueurs de classe mondiale. Je savais que je n’aurais pas beaucoup d’opportunités, donc j’ai abandonné l’idée de les rejoindre. Je n’ai jamais dit réellement non à un club, mais j’ai fait comprendre quel était mon premier choix », a confié la recrue de l’AS Monaco au Daily Mirror. Et pour le moment, si le champion de France semblait plus à la portée du Belge, il peine tout de même à faire son trou sur le Rocher.