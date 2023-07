Vitinha et l'OM, la catastrophe se confirme

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Transféré pour 32 millions d'euros cet hiver, Vitinha a connu des débuts difficiles à l'OM. Un problème d'adaptation disaient ses défenseurs. Toutefois, son Euro Espoirs avec le Portugal a fait voler en éclats cette théorie.

En six mois, un crack portugais est devenu fantôme et un transfert ambitieux s'est transformé en argent jeté par les fenêtres. Le transfert de Vitinha pour 32 millions d'euros à l'OM reste une énigme insoluble pour les supporters et les observateurs. Il faut dire qu'avec seulement deux buts inscrits sous les couleurs phocéennes, l'ancien attaquant de Braga n'a pas marqué la Ligue 1 de son empreinte. Pour relativiser ses débuts difficiles, on peut mettre en avant l'adaptation compliquée à son nouveau championnat et à son nouveau pays. Un environnement hostile que le difficile Igor Tudor n'a pas contribué à rendre plus simple. Les plus optimistes prédisent même une rapide amélioration pour Vitinha, lequel aura un rôle majeur à jouer à l'OM la saison prochaine.

Un Euro Espoirs catastrophique pour Vitinha

Sélectionné avec le Portugal à l'Euro Espoirs, l'attaquant marseillais avait l'occasion de se refaire une santé et de montrer ses qualités à toute l'Europe. Il a largement raté son coup. Son bilan est famélique : aucun but, aucune passe décisive, près de 50 minutes jouées en tout sur deux des quatre matchs portugais. Titulaire en ouverture contre la Géorgie, Vitinha a été sorti dès la mi-temps de ce premier match et a ensuite disparu des radars. Il n'a retrouvé les terrains que pour les dernières secondes du quart de finale contre l'Angleterre dimanche soir.

🇵🇹 Je le défends depuis son arrivée à l'OM, mais l'Euro Espoirs de Vitinha (2000) aura été une catastrophe. 2023, année très compliquée.



• Géorgie : 45 min, 12 ballons, 5 pertes de balle et sortie à la mi-temps

• Pays-Bas : banc

• Belgique : banc

• Angleterre : 1 min — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) July 2, 2023

Un constat accablant qui renforce les inquiétudes légitimes des supporters marseillais. Le spectre d'une catastrophe industrielle, avec un transfert largement surpayé, est de plus en plus visible. Fort heureusement, l'OM a changé d'entraîneur cet été. Avec Marcelino et son jeu collectif plus porté sur l'utilisation du ballon, Vitinha a peut-être de quoi se relancer et oublier la collaboration avec Igor Tudor. Il le faudra bien pour l'OM, sur le pont dès le mois de juillet en coupe d'Europe alors que le Portugais est le seul attaquant de pointe assuré de rester sur la Canebière à l'issue du mercato.