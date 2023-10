Vente OM ‍: « ‍Tout est calé ‍», l’Arabie Saoudite arrive ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, France Bleu Provence a enflammé les supporters de l’OM en annonçant un accord entre Zinedine Zidane et l’Arabie Saoudite et un budget mercato de 300 millions d’euros en cas de vente du club phocéen par Frank McCourt.

Les récents évènements qui ont agité l’Olympique de Marseille, avec la mise en retrait provisoire de Pablo Longoria et la démission de Marcelino, ont relancé toutes les rumeurs et les spéculations au sujet d’une possible vente du club par Frank McCourt. La crise traversée par l’OM a mis en lumière la présence plus que relative de l’homme d’affaires américain, lequel n’a pas pris la peine de venir à Marseille en personne pour apaiser les tensions. La gouvernance par communiqué de Frank McCourt a ses limites… tout comme la fortune du natif de Boston.

La vente du club olympien parait de plus en plus inévitable pour de nombreuses sources. Jeudi midi, c’est France Bleu Provence qui enflammait la toile en annonçant un accord déjà scellé entre Zinedine Zidane et l’Arabie Saoudite, affirmant par ailleurs que le PIF était très intéressé pour racheter l’OM et offrir ensuite au club phocéen un budget mercato estimé à 300 millions d’euros. Depuis, les démentis sont tombés notamment du côté d’I24 News mais pour Thibaud Vézirian, les informations de France Bleu Provence sont exactes.

Vente de l'OM, Thibaud Vézirian persiste et signe

Sur sa chaîne Twitch, le journaliste a affirmé que le processus de vente de l’Olympique de Marseille était bel et bien en marche. « Les choses avancent » et « tout est calé » selon lui pour une vente du club d’ici la fin de l’année ou le début de l’année prochaine. De nouvelles révélations qui ne manqueront pas de faire grand débat chez les supporters de l’OM, lesquels restent logiquement prudents sur un sujet aussi difficile à décrypter.

« Frank McCourt vient de procéder à une diminution de capital de 160 millions d’euros. Il y a eu un vrai changement cet été à l’OM concernant le propriétaire américain. Ce qu’il faut comprendre c’est qu’il y a de gros bouleversements au niveau des comptes de l’Olympique de Marseille. Ce que l’on peut analyser c’est que fatalement, s’il n’y a pas de prêt extérieur ou d’apport d’argent, cela veut dire qu’il y a eu entre 200 et 300 millions d’euros de pertes avalées par Frank McCourt pour le bien comptable de la société de Frank McCourt. On se retrouve avec un homme d’affaires qui aurait perdu au total près de 500 millions d’euros depuis qu’il a racheté l’OM » a analysé le journaliste sur sa chaine Twitch avant de conclure.

Vente OM : L'Arabie Saoudite détruit la rumeur Zidane https://t.co/8sjGm8eRTk — Foot01.com (@Foot01_com) October 2, 2023

« Vous allez me dire que 30 à 40 % de sa fortune a été engloutie dans le club sans que lui, il ne dise rien ? Non, tout est déjà prévu, l’audit club est déjà calé. Tout se met en place (…) Des sources du PIF confirment publiquement que les choses avancent. Depuis 2021, il y a un recrutement massif de joueurs avec un investissement de près de 250 millions d’euros, il faudrait expliquer comment cela a pu être possible, comment les pertes de Frank McCourt ont pu être avalées. Le seul intérêt d’avoir fait fuiter Zidane en avance, c’était de rassurer les groupes de supporters et les supporters en général sur ce qui arrive derrière avec certitude » a expliqué Thibaut Vézirian, lequel est persuadé et cela depuis de longs mois que la vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt va aboutir.