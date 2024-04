Vente OM ‍: Longoria c'est fini, place aux Saoudiens

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille s'est refait un moral en Europa League, mais dans les coulisses, il y aurait toujours une intense activité afin d'aboutir à la vente de l'OM aux Saoudiens.

Les supporters de l'OM ont eu leur dose de bonheur jeudi soir face à Benfica, et la suite du parcours européen de leur équipe préférée va faire oublier une saison très compliquée pour le club de Frank McCourt, pas encore assuré de jouer en Europe la saison prochaine. Mais quoi qu'il advienne pour Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers face à l'Atalanta puis dans une éventuelle finale, l'avenir de Pablo Longoria à la présidence de l'Olympique de Marseille ne semble pas aller au-delà de l'actuelle saison. Cet hiver, la rumeur d'un départ du dirigeant espagnol avait circulé, Stéphane Tessier, actuel directeur général de l'OM, étant considéré pour le remplacer. Cependant, tout cela serait illusoire à en croire le Quotidien du Sport pour qui Longoria est juste là pour gérer les affaires courantes avant la vente du club phocéen de Frank McCourt aux investisseurs saoudiens.

McCourt n'a plus aucun intérêt pour l'OM

Vente OM : Frank McCourt lâche l'affaire https://t.co/OZD6tHLtOl — Foot01.com (@Foot01_com) April 19, 2024

Le média sportif confirme que le milliardaire américain a définitivement décidé de tourner la page marseillaise, Frank McCourt n'ayant même pas eu l'idée de venir jeudi dernier au Vélodrome afin d'assister à une soirée qui restera dans toutes les mémoires du côté de Marseille. « La discrétion étant de mise dans ce genre de transaction, Pablo Longoria a pour mission d’accompagner le club jusqu’à la fin de la saison, sans révéler l’avancée du dossier. Mais selon les informations en provenance du Golfe, la position de Frank McCourt a clairement changé », affirment nos confrères, qui précisent que du côté de Riyad, le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite ne négocie que directement avec Frank McCourt et n'utilise aucun intermédiaire dans cette opération tant attendue. Tout cela reste bien évidemment à confirmer, car les rumeurs se comptent par centaines dans ce dossier de la vente possible de l'Olympique de Marseille. Et rien ne dit que celle qui annonce la fin de l'ère Longoria est nettement plus sérieuse que les autres.