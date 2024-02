Vente OM ‍: Les Saoudiens détournés par un Prince ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que les supporters de Marseille rêvent de voir l'Arabie Saoudite racheter le club de Frank McCourt, c'est plutôt du côté de la Principauté que le PIF a mis son nez.

Cela pourrait être le coup fatal porté aux fans de l'OM, le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite, ou du moins un membre de la famille régnante dans le richissime pays du Moyen-Orient aurait finalement décidé de s'offrir l'AS Monaco plutôt que l'Olympique de Marseille. Ce scénario pas loin d'être cauchemardesque pour les habitués du Vélodrome, c'est Jérôme Rothen qui l'a confirmé ce mercredi sur RMC. La veille, l'ancien milieu de terrain de Monaco et du PSG, avait déjà annoncé qu'il avait des informations sur le très vif intérêt des Saoudiens pour le club de la Principauté, même si pendant un temps l'OM était également dans leur collimateur. 24 heures plus tard, JR25 a donné des informations plus précises sur cette possible acquisition de l'actuel cinquième du classement de Ligue 1, club qui en plus est installé dans un pays au statut fiscal plus accueillant que les clubs installés en France.

Adieu l'OM, les Saoudiens penchent pour Monaco

Actuellement propriété de Dmitri Rybolovlev, lequel possède les deux tiers du club, le tiers restant appartenant à la Principauté de Monaco, l'ASM pourrait changer de main, car l'homme d'affaires russe qui a également un passeport chypriote, serait intéressé de céder ses parts. La semaine passée, un prix d'un milliard d'euros avait été évoqué pour cette opération de vente du club de Monaco. Et c'est dans ce cadre que les Saoudiens pourraient racheter les 66% de Dmitri Rybolovlev, mais aussi une petite partie de celles qui sont la propriété du Prince Albert en tant que dirigeant de la Principauté. « Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges ces dernières semaines, des rapprochements parce qu'ils ont aussi investi sur des biens privés qui appartenaient à la famille princière de Monaco. Rien à voir avec le foot. Ces affaires-là ont créé un rapprochement sur le football, le sport et il y a automatiquement de l'intérêt des Saoudiens, a expliqué Jérôme Rothen, ajoutant que le prince saoudien en question avait d'abord pensé à l'Olympique de Marseille avant finalement de se tourner vers l'AS Monaco. Il y a eu un intérêt sur l'OM il y a quelques années, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas, mais pour l'instant, ils sont plus intéressés par l'AS Monaco que par l'OM. »

Bien évidemment, cette opération est complexe et ne se fera pas en un jour, surtout que désormais tout cela est sur la place publique. Et afin de tordre le cou à ceux qui prétendent qu'il faut des années pour boucler un deal avec l'Arabie Saoudite, suivez mon regard, l'ancien footballeur monégasque a précisé que si le rachat de l'AS Monaco se fait, il ne faudra pas trois ans. De là à dire que le communiqué annonçant la vente était prêt, il n'y a qu'un pas que JR25 n'a pas franchi.