Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite ou la faillite de Marseille ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt a beau avoir dit qu'il était toujours aussi fan de l'Olympique de Marseille, ses finances souffrent des coûts engendrés par le fonctionnement du club phocéen.

Mohamed Bouhafsi a démenti ce week-end une vente imminente de l'OM, répétant que le milliardaire américain ne voulait pas céder son club, sauf en cas d'offre colossale. Et le Bostonien a répété aussi qu'il prenait un vrai plaisir à gérer un club aussi spectaculaire que l'Olympique de Marseille, lui qui était auparavant aux commandes des Dodgers en MLB. Pas de quoi faire changer d'avis Thibaud Vézirian, lequel estime que l'ancien journaliste de RMC a totalement faux concernant l'avenir du club phocéen et que la situation comptable de l'OM fait qu'aucune autre fin n'est possible en dehors de la vente par McCourt. Sur sa chaîne Twitch, et répétant qu'il avait de très nombreux contacts dans le monde des affaires et de la politique, TV confirme que ce sera la vente ou la catastrophe pour l'Olympique de Marseille, les comptes étant désormais dans le rouge vif.

600 millions d'euros de perdus dans l'OM par McCourt ?

Vente OM : Frank McCourt brise le silence ! https://t.co/M6C8TAt4D4 — Foot01.com (@Foot01_com) March 26, 2024

Pour le spécialiste de la vente de l'OM, les faits sont têtus et ils vont dans son sens. « On n’est pas d’accord avec Mohamed (Bouhafsi) sur ce qu’il se passe dans les coulisses de l’OM (…) Lui prétend qu’il ne se passe rien au sujet d’une vente, ce qui selon moi et mon enquête ne correspond pas à la réalité (…) Je rappelle qu’il y a eu 100 millions d’euros de mis à l’été 2021, 100 millions d’euros mis à l’été 2022. Factuellement cela correspond à mon enquête, ce qui montre qu’il y a de petites différences de compréhension du système financier autour de l’OM et de ce qu’il se passe (…) Depuis 2016, on en est à 600 millions d’euros d’argent perdu par Frank McCourt, plus le temps passe plus tu te dis, soit il va y avoir une banqueroute soit il va y avoir l’officialisation d’une vente. Quand on fait les calculs comme la DNCG, l’OM est dans le rouge, c’est factuel. L’histoire de trésorerie que sort Pablo Longoria, c’est normal sinon il y aurait une liquidation (…) Il y a des dizaines de questions sans réponse, cela rend le sujet nébuleux, nos éléments sont factuels avec des sources très très hauts placées. McCourt est un homme d’affaires qui met son argent, mais les supporters de l’OM ont le droit de savoir où va le club (...) Oui le deal est fait, j'en ai eu encore confirmation ce mois-ci, mais il y a les aléas politiques (...) », précise Thibaud Vézirian, histoire de ne pas donner une date très précise sur la fameuse officialisation tant attendue.