Vente OM ‍: Frank McCourt brise le silence ‍!

Muet depuis des mois sur l'OM et absent pendant quasiment toute la saison, Frank McCourt est concentré sur son projet Liberty, mais n'oublie pas Marseille. Il vient de prendre la parole à ce sujet sur une chaine américaine.

Propriétaire plus que discuté de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt laisse désormais Pablo Longoria gérer entièrement le club. Sa présence au Vélodrome est désormais très rare, et une apparition d’ici la fin de saison est toujours espérée. L’Américain a toujours mis la main à la poche ces dernières années pour équilibrer les finances de l’OM, mais semble lassé par cette perspective. Son nouveau grand projet de rénover le web et d’en faire un endroit mieux maitrisé et moins malveillant, a provoqué de son côté un investissement de 500 millions de dollars. Et surtout, puisque l’Américain fait tout de même ce qu’il veut de son argent, c’est le fait qu’il se concentre énormément sur son projet « Liberty » qui chagrine les supporters de l’OM, pour qui leur club passe au second plan.

Résultat, un rachat du club par un investisseur beaucoup plus ambitieux et fortuné fait forcément rêver sur le Vieux Port. L’Arabie Saoudite est souvent appelée, alors que la ville de Marseille a beaucoup d’atouts pour être la nouvelle proie du Royaume du Golfe, très gourmand dans les rachats, dans le sport ou d’autres secteurs, en Europe ou aux Etats-Unis. Mais qu’en pense Frank McCourt ? Interrogé par la station de Boston, sa ville natale, de la chaine NBC, le propriétaire de l’OM n’a pas évoqué une seule seconde un éventuel intérêt pour une vente du club français.

Etre le boss de l'OM, ça rend McCourt heureux

Au contraire, Frank McCourt a bien expliqué à quel point la passion des supporters le transportait, et faisait donc de lui un propriétaire heureux. « Après avoir vendu les Dodgers (franchise de baseball), j’ai eu mon rêve d’enfant de réalisé. Je me suis dit, si je rachète un club, c’est dans le football européen. C’est non seulement le plus grand sport du monde, mais cela touche tout le monde, partout. Le baseball, c’est fantastique, mais c’est une passion américaine. J’ai été très attiré par le football européen, et si vous voulez voir des supporters vraiment fous, vous devez aller voir ça. Etre propriétaire de cette équipe vous donne accès à des connections à beaucoup de gens, beaucoup de lieux, car vous réalisez que le sport continue à construire des communautés, à vous connecter aux autres. J’adore ce que le sport me fait, et m’aide à continuer à grandir », a livré l’Américain, qui prononce à la télévision américaine un discours assez neutre sur l’avenir, mais qui n’est pas celui d’un homme lassé par l’OM, ou absolument désireux de vendre. Le manque de temps, ou la décision de mettre moins la main à la poche, ne l’empêchent en tout cas pas de tenir un discours toujours aussi enthousiaste à chaque fois qu’il parle de Marseille, du club et ses supporters. Un speech « à l’américaine » qui ne va pas spécialement ravir ceux qui voient l’OM être vendus dans quelques mois désormais.