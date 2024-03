Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite n'arrive pas seule à Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Certains supporters de l'OM comparent la vente possible de leur club préféré à une série Netflix. Et chaque épisode est passionnant. Si l'Arabie Saoudite est toujours le favori numéro 1, le Prince Mohammed ben Salmane n'arrivera pas seul.

Depuis des années, l'Arabie Saoudite est annoncée comme proche de racheter le club de Frank McCourt, on ne sait pas réellement qui dirigera le club phocéen lorsque l'acquisition sera faite un jour ou l'autre. Pendant longtemps, le fameux PIF (Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite) semblait tenir la corde pour s'offrir l'Olympique de Marseille, sachant que ce fonds bénéfice d'une puissance financière estimée à 776 milliards de dollars. Mais, c'est désormais du côté de l'AC Milan, que le PIF pourrait investir, la présence de Zlatan Ibrahimovic ce week-end au Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite ayant excité les médias italiens sur ce sujet. Peu importe, clame Thibaud Vézirian, lequel précise que ce n'est pas le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite qui va débarquer à Marseille, mais que cela ne change pas grand-chose pour les ambitions de l'OM dans le futur.

L'Arabie Saoudite et ses amis arrivent à Marseille

Vente OM : L'Arabie Saoudite a signé, le retard s'explique https://t.co/KKPfWfXwFd — Foot01.com (@Foot01_com) March 8, 2024

Le journaliste précise que l'opération menée avec l'AC Milan n'a strictement rien à voir avec la vente de l'OM, et que les Saoudiens qui, selon lui, ont déjà bouclé le deal avec Frank McCourt ne seront pas seuls dans le tour de table. « L’AC Milan et l’OM, cela n’a rien à voir. Concernant Milan, on est sur une volonté d’investir dans le club, on parle d’investir, pas obligatoirement de racheter la totalité du club. C’est comme Ratcliffe à Manchester United, où il n’est pas actionnaire majoritaire. Donc oui, le PIF va entrer dans le capital de Milan (…) Concernant Marseille, je vais être très carré, car les mots ont un sens et c’est précis, ça n’a rien à voir avec Milan. Pour l’OM, on parle d’un consortium mené par les Saoudien avec des amis indiens, CMA CGM, etc, tout cela sous formation d’actionnariat, de sponsoring. On verra les détails quand ça sera public en temps et en heure (…) L’officialisation ? J’ai des idées, mais je ne veux pas en parler », a précisé, dans son émission, Thibaud Vézirian, qui est prêt à mettre sa tête à couper que l'opération est déjà finalisée et que l'annonce se rapproche de jour en jour.