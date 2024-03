Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite a signé, le retard s'explique

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les rumeurs se font persistantes en Italie concernant des investissements colossaux de l'Arabie Saoudite à l'AC Milan. Mais cela ne change strictement rien pour l'OM.

Depuis trois ans, ils sont des milliers à attendre que Frank McCourt officialise la vente du club qu'il a racheté pour 50 millions d'euros en 2016, et surtout que les Saoudiens sortent du bois et mettent des centaines de millions dans la corbeille de mariage. Cependant, le temps passe, et si l'Arabie Saoudite a effectivement pris le contrôle de Newcastle, rien à signaler du côté de l'Olympique de Marseille alors même qu'il se chuchote que le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite va prendre des parts dans l'AC Milan. Même si les Rossoneri ont démenti l'imminence d'une telle opération, et encore moins d'une vente de la totalité du club, tout cela inquiète ceux qui croient à une vente de l'OM. Tous, mais pas Thibaud Vézirian. Ce dernier n'a aucun doute et il a longuement expliqué pourquoi il affiche une telle confiance.

L'OM est vendu, il faut être patient

Vente OM : L'Arabie Saoudite stoppée aux portes de Milan https://t.co/6VfcNJGYir — Foot01.com (@Foot01_com) March 4, 2024

Sur sa chaîne Twitch, le journaliste répète que l'opération n'est pas du tout remise en cause, car en fait la décision est déjà prise. Et Thibaud Vézirian de donner des détails. « Comme je vous le dis depuis des mois, le deal « club » est réalisé, il est ok. C’est tout le reste autour qui posait des problèmes. On est très clair là-dessus (…) Si l’officialisation n’est toujours pas arrivée, c’est lié à des problèmes de politique locale, de politique nationale et internationale. On est dans un bazar incroyable au point que même McCourt s’en est lassé. Lui, il est porté disparu et n’a plus parlé, oralement, du sujet depuis un an et demi. C’est inconcevable qu'un dirigeant comme lui ne s'exprime pas. Cependant, il n’y a aucune volonté de déstabiliser l’OM ou quoi que ce soit, la direction de l’OM a été assez grande pour le faire elle-même. Pour la Ligue 1, cette vente est aussi très attendue (…) Je le redis, le deal est déjà acté, il n’y a plus qu’à attendre. Parmi les grands chefs d’entreprise, plus personne ne se demande s’ils peuvent racheter l’OM, ils ont tous compris », a expliqué notre confrère, qui est toujours sous le feu des questions des supporters de Marseille, du moins ceux qui croient que tout cela est sérieux.