Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite avec la France, gros danger

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que la piste monégasque semble incertaine, mais pas totalement oubliée, le dossier de la vente OM pourrait connaître un nouveau rebondissement. Cité comme l'un des repreneurs possibles, et même en soutien à l'Arabie Saoudite, CGA CGM connaît un petit coup de moins bien.

Les propos de Jérôme Rothen sur l’intérêt des Saoudiens pour l’AS Monaco ont fait blêmir ceux qui croient que c’est sur l’OM que vont se déverser les milliards d’euros venus de l’état du Moyen-Orient. Même si l’ancien joueur monégasque a depuis précisé qu’il avait eu le Prince Albert au téléphone et que ce dernier avait relativisé la venue possible d’un prince saoudien, des rumeurs prétendent que le consultant de RMC a surtout pris un bon coup de règle sur les doigts de la part du dirigeant monégasque pour avoir rendu public des informations confidentielles.

Mais il n’empêche, dans le camp des convaincus, on a retrouvé le sourire, même si cela fait désormais plus de trois ans que le Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite est attendu à la Commanderie avec ses moyens financiers illimités. La piste qui menait à l’Inde ayant disparu, ces dernières semaines, c’est le nom de Rodolphe Saadé, patron de la puissante compagnie CGA CGM et sponsor maillot de l’Olympique de Marseille, qui était cité dans le deal. Le propriétaire de La Provence apparaissait comme un possible associé de l’Arabie Saoudite ou même comme le repreneur capable de convaincre Frank McCourt de lui vendre l'OM.

L'achat de l'OM n'est pas la priorité des priorités

Cependant, si le patron du numéro deux mondial du transport maritime n’a pas de problème de fin de mois, il est clair que la CGA CGM connaît un coup de moins bien par rapport aux années précédentes et que forcément cela incite à la prudence. Comme le révèle la presse économique, le chiffre d’affaires de la société dirigée par Rodolphe Saadé a plongé de 37% en un an, et si le bénéfice est tout de même colossal, à savoir 3,5 milliards de dollars, on est loin des 25 milliards de dollars de 2022. Et surtout, Les Echos précisent qu’au dernier trimestre 2023, l’armateur français a connu une perte de 93 millions. Les raisons de cette chute sont multiples, mais elles sont liées à l’inflation et surtout aux soucis rencontrés en Mer Rouge. Et les perspectives en 2024 ne sont pas fabuleuses, le sponsor maillot de l’OM évoquant même « une croissance atone ». Alors attention, qu’on ne se méprenne pas, CGA CGM est une société solide, mais forcément investir dans un club de football n’est peut-être pas la priorité des priorités pour le moment.

Vente OM : L'Arabie Saoudite met fin à l'ère McCourt, c'est imminent https://t.co/jWJmA4ff6p — Foot01.com (@Foot01_com) February 23, 2024

Sur X (anciennement Twitter), Haurus, supporter de l'OM, mais aussi très attentif à la vente du club phocéen dont il ne croit pas à l'imminence, explique à ses 11.000 followers, que l'intérêt de Rodolphe Saadé est un mythe inventé par ceux qui font croire depuis 3 ans que le scénario se met en place. « Le sponsoring et la VenteOM n'ont absolument rien à voir. Les deux sont dissociées. L'avenir nous le démontrera. À croire qu'il n'y a que l'OM et que sa vente est le centre de l'intérêt de Rodolphe Saadé, foutaise. La CMA-CGM a signé des échanges commerciaux dans plus de 40 pays à travers le monde et là où ils ont le plus d'échanges commerciaux c'est l'Asie. L'OM c'est peanuts », explique celui qui pense que Jérôme Rothen a visé dans le mille en parlant de l'AS Monaco.