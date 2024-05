Vente OM ‍: Il est à Marseille et annonce l'officialisation

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Malgré les démentis du journaliste de l'Equipe concernant le désir de Frank McCourt de vendre l'OM, tout n'est pas perdu. C'est du moins l'avis d'un des spécialistes du dossier.

Mathieu Grégoire a confié qu'encore une fois le clan McCourt lui avait fait savoir que l'Olympique de Marseille n'était pas à vendre, comme cela est désormais le cas depuis trois ans. Mais il n'empêche que cela ne suffit pas du tout à calmer les rumeurs. Pour preuve, au moment même où notre confrère du quotidien sportif a répété que la vente de l'OM n'était pas du tout à l'ordre du jour, Thibaud Vézirian est arrivé à Marseille et il n'a strictement aucun doute que l'officialisation se fera dans les prochaines semaines au profit du consortium mené par l'Arabie Saoudite. Le journaliste d'Entrevue est tellement sûr de lui qu'il se permet même de chambrer Mathieu Grégoire pour le plus grand bonheur de ses fans sur les réseaux sociaux, alors que ce dernier suit au quotidien l'actualité de l'Olympique de Marseille.

@ThibaudVezirian franchement t'en penses quoi de ce qu'il dit j'espère que tu réponds https://t.co/3Dpm9We1AP — OlympiqueDeMarseille (@Olympique133) May 24, 2024

Via son compte X, Thibaud Vézirian a fait savoir que son livre racontant la vente de l'Olympique de Marseille avançait de manière très rapide au moment où il est dans la cité phocéenne, rencontrant pas mal de monde proche de l'OM. « Enchaînement de rdv importants, le plein d’anecdotes et d’infos pour le livre (...) Magnifique accueil encore une fois ici, n’en déplaise à l’armée numérique », a fait savoir celui qui annonce depuis trois ans et demi la vente de l'Olympique de Marseille et se permettait même de chambrer avec véhémence ceux qui en 2022 doutaient de ses informations. Et c'est dans ce cadre qu'il s'est permis de répondre d'un paquet de pop-corn et d'un verre de cocktail aux propos très clairs de Mathieu Grégoire. Les masques devraient rapidement tomber, ou pas car le feuilleton est parti pour s'éterniser plus longtemps que Plus belle la vie. En précisant cependant que tout devrait se faire cet été, TV a cette fois mis une limite à ce deal qu'il annonce depuis si longtemps que certains crient à l'imposteur.